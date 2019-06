Das Malteser Reiseteam organisiert für Dienstag, 18. Juni, eine Fahrt durch den Spessart nach Aschaffenburg. Zum Einstieg wird ein gemütliches Mittagessen im "Schlappeseppel" eingenommen. Danach treten die Teilnehmer eine einstündige Stadtrundfahrt mit Gästeführung an. Anschließend bleibt genügend Zeit, um das Stadtmuseum, den Schlosspark und die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern zu besichtigen. Abfahrt ist um 10.20 Uhr am Parkplatz am Kino bzw. um 10.30 Uhr am Berliner Platz. Die Rückkunft ist für zirka 17.45 Uhr geplant. Anmeldungen sind bis spätestens Samstag, 15. Juni, bei Ingeborg Zimmermann (Tel.: 09732/1675) oder bei Brünhild Karl (Tel.: 0971/3673) vorzunehmen. sek