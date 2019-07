An der Kreuzung Maxstraße/Hemmerichstraße kam es am Montag, gegen 17.15 Uhr, zu einem Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden ist. Ein Audi-Fahrer war auf der Maxstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Hemmerichstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Ford-Fahrerin. Es sei nicht auszuschließen, dass einer der Fahrer telefoniert hat und deshalb abgelenkt war, heißt es im Bericht der Polizei. pol