Der Verein Naturpark Bayerische Rhön bietet am Sonntag, 11. August, eine geführte Wanderung "Durch das Schwarze Moor" an. Auf dieser kleinen Wanderung durch unser größtes Hochmoor erfahren die Teilnehmer Interessantes über Flora, Fauna und Entstehung und genießen einen Rundumblick vom Aussichtsturm über das Schwarze Moor und die "Lange Rhön". Die Strecke der zirka zweistündigen Wanderung beträgt 2,5 Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Steinernen Torbogen vor dem Eingang zum Schwarzen Moor. Eine Anmeldung für die Wanderung ist nicht erforderlich. sek