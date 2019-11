Untersteinach vor 15 Stunden

Vortrag

Durch das Reich der Stauden

Der Gartenbau- und Verschönerungsverein Untersteinach bietet am Dienstag, 5. November, einen Lichtbildervortrag im Sportheim des SV Fortuna in der Jahnstraße an. Thomas Neder, Kreisfachberater aus Cob...