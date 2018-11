Durch das Jahr mit schönen Fotos von Tierheimbewohnern

Der Tierheim-Kronach-Kalender 2019 ist mit über 300 Motiven zum Auswählen wieder ein attraktives Weihnachtsgeschenk für Tierfreunde. Der Erlös soll zu hundert Prozent den drei spanischen Partner-Tierheimen zugutekommen, teilt das Tierheim Kronach mit.

Im Unterschied zu anderen, handelsüblichen Kalendern sind die Kronacher Tierheim-Kalender etwas ganz Besonderes, denn in ihnen sind nicht irgendwelche, sondern ausschließlich ehemalige oder aktuelle Tierheim-Tiere aus Kronach, Roquetas, Granada oder der Sierra Nevada abgebildet. Jedes Tier kennen die Mitarbeiter des Tierheimes mit Namen, es hat seine Geschichte und bedeutet ihnen etwas. Die zweite Besonderheit des Kalenders ist, dass man ihn sich selbst nach ganz persönlichem Geschmack zusammenstellen kann. So kann man aus einer Vielzahl wunderschöner Motive auswählen und sich genau die Fotos aussuchen, die einem am besten gefallen. Kein Kalender ist auf diese Weise wie der andere. Wer sich die Arbeit ersparen möchte, kann die Auswahl natürlich auch von den Mitarbeitern des Tierheimes treffen lassen. Die Motiv-Auswahl finden Interessierte auf der Homepage www.tierheim-kronach.de oder ausgedruckt im Tierheim zur Ansicht.

Der Kalender (etwa Größe DIN A4) inklusive zwölf Fotos kostet 15 Euro, bei Versand 17 Euro. Bestellen kann man ihn per E-Mail an tsvkc@gmx.de oder telefonisch unter 09261/ 20111. Dabei sollte man die Bestellnummern der Fotos bereithalten.

Auch wer Fotos eines speziellen Tieres wünscht (vielleicht eines ehemaligen Tierheim-Tieres, das adoptiert wurde), das hier nicht aufgeführt wurde, kann beim Tierheim danach fragen. "Wir können jederzeit auf Wünsche eingehen", heißt es dort.

Der Tierheim-Weihnachtsmarkt findet an diesem Wochenende, 24. und 25. November, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr im Weihnachtszelt neben dem Tierheim statt. Die Besucher erwarten Bewirtung sowie alle Artikel rund um das Weihnachtsfest. Der Erlös des Weihnachtsmarktes kommt den Tieren im Tierheim Kronach zugute. red