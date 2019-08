Durch das Höllental mit dem Rad zum Döbraberg

Der Allgemeinde Deutsche Fahrradclub (ADFC ) Obermain lädt alle Interessierte, auch Nichtmitglieder, am Samstag, 24. August, zu einer Tagesradtour ein. Mit der Bahn geht es nach Kronach und darauf mit dem Radbus weiter nach Bad Steben.Die Radtour führt an der Selbitz entlang durch das Höllental nach Naila und weiter über Schwarzenbach zum Döbraberg der höchsten Erhebung des Frankenwaldes. Danach geht es über Wallenfels zurück nach Kronach. Mittagsrast und Kaffeepause sind eingeplant. Die Strecke ist rund 65 Kilometer lang, eben bis hügelig und für Tourenradler oder E-Bike-Fahrer geeignet. Abfahrt ist mit dem Zug in Bad Staffelstein um 8.40 Uhr und in Lichtenfels um 8.45 Uhr. Die Fahrradmitnahme im Zug bis Kronach ist kostenlos. Abfahrt ab Kronach mit dem Radbus 9:15 Uhr. Die Kosten für den Radbus betragen sechs Euro pro Person. Eine eigene Anreise mit dem Pkw ist ebenfalls möglich. Die Anmeldung läuft bis einschließlich 22. August wegen Fahrradmitnahme in den Zügen und Reservierung im Radbus; Info und Tourenleitung: Sonja Fischer, Telefonnummer 09574/2880552. red