Die Wandergruppe trifft sich unter Leitung von Brigitte Hofrichter am Mittwoch, 10. April. Mit der Linie 4 geht's um 12.25 Uhr bis zum Schützenhaus. Die Wanderung führt dann durch das Finkenauer Wäldchen mit Einkehr in der "Schnitzelstube". Die Gruppe trifft sich um 12 Uhr am Awo-Treff. Zu dieser Tour sind auch Gäste willkommen, allerdings sollte man sich unbedingt vorher anmelden unter Telefon 09561/94415. red