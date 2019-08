Durch das Aurachtal nach Rennhofen

Der ADFC Obermain lädt am Sonntag, 18. August, zu einer Radtour ins Mittelfränkische ein. Um den Startpunkt in Erlangen zu erreichen, wird die Anfahrt mit dem Zug angeboten. Die Abfahrt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Erlangen zusammen mit dem ADFC Forchheim. Die Tour führt über das Aurachtal nach Rennhofen zum Biergarten. Nach der Mittagsrast geht es über Emskirchen und Obermembach zurück zum Ausgangspunkt. Anmeldung ist bis einschließlich Freitag, 16. August, möglich. Die Tour ist 65 Kilometer lang, leicht hügelig und für Tourenradler geeignet. Abfahrt in Lichtenfels ist um 8.30 Uhr, in Bad Staffelstein um 8.35 Uhr. Info und Tourenleitung bei Armin Lieb, Telefon 09573/1360. red