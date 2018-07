Durch das Altwaldgebiet

red



Für Mittwoch, 4.Juli, lädt der Bund Naturschutz Bamberg zur geführten Wanderung "Alte Waldabteilung, Waldboden und Pilzgeflechte" ein. Der Treffpunkt ist um 17.30 Uhr der Wanderparkplatz in der Felsenkellerstraße in Ebrach . Die Wanderung dauert ungefähr dreieinhalb Stunden. Die Wanderer besuchen eines der schönsten Altwaldgebiete im nördlichen Teil des umstrittenen Waldschutzgebiets bei Ebrach. Unterwegs lernen die Teilnehmer interessante Details über den Waldboden kennen. Veranstalter ist der Bund Naturschutz Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald im Rahmen von BayernTourNatur. Die Veranstaltung ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es unter den Rufnummern 09553/ 989042 und 0151/517976.