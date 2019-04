Durch Crowdfunding zum neuen Reitplatz

Seit mehr als 40 Jahren fördert die Reitabteilung des LTV Gauerstadt die Begeisterung für das Reiten und Fahren und die Liebe zum Pferd und ist ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Um für die Zukunft als Verein gerüstet zu sein, war es dringend notwendig, den in die Jahre gekommenen und stark wetterabhängigen Reitplatz der Reit- und Fahrabteilung zu sanieren. Da die finanziellen Mittel dafür fehlten, suchten Mitglieder und Vorstand nach Lösungen. Und die gab es: Zur Realisierung beigetragen hat ein Crowdfunding-Projekt, welches durch die VR-Bank Coburg 2017/2018 gefördert wurde. So hat auch die Reitabteilung des LTV Gauerstadt ihren Reitplatz zum Teil im Jahr 2018 finanzieren und nun im Jahr 2019 durch weitere zahlreiche ehrenamtliche Stunden und Spenden so gut wie abschließend realisieren können. Der Verein sammelte über das Crowdfunding 7870 Euro ein. Die VR-Bank Coburg finanzierte davon 2015 Euro. Es konnte nun eine zeitgemäße, zum Großteil wetterunabhängige Anlage im Maß 30 mal 60 Metern mit fester Umrandung gebaut werden. Selbstverständlich konnte nicht jede Arbeit ehrenamtlich verrichtet werden, so dass einige Firmen einen Großteil dazu beigetragen haben. Eine Gauerstadter Firma erledigte die Erdarbeiten, weitere lieferten den neuen Quarzsand und brachten ihn auf. Zur offiziellen Eröffnung des Reitplatzes wurden Vertreter der VR-Bank Coburg eG, der beteiligten Baufirmen, der Vorstand und eine Abordnung der Mitglieder eingeladen. Am 30./31. März hatte der Reitplatz seine Feuertaufe bei einem Springlehrgang mit Christian Brühl - Träger des goldenen Reitabzeichens - bestanden. Reiter und Reiterinnen mit ihren vierbeinigen Partnern aus den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Hildburghausen kamen bei bestem Wetter zusammen und konnten ihre Fertigkeiten in allen Leistungsklassen intensivieren und viel Neues dazulernen. Gegen eine geringe Gebühr kann die Anlage jederzeit nach Absprache genutzt werden, zum Beispiel für Parcourspringen oder Dressurunterricht. Nach zweijähriger Zwangspause kann nun wieder am 3./4. August ein großes Reitturnier mit Dressur- und Springprüfungen der Klassen E-M* inklusive Kreismeisterschaftswertungen des Landkreises Coburg auf dem neuen Reitplatz stattfinden. Shantala Geiß