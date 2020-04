Durch Burkheim in Richtung Nordsee

Bäche, die sich idyllisch durch Wiesen und Dörfer schlängeln, beleben nicht nur das Landschaftsbild. Sie bieten auch Tieren und Pflanzen wichtigen Lebensraum und Menschen, die an ihren Ufern spazieren gehen, Momente der Erholung und Entspannung. Eines dieser beschaulichen Gewässer ist der Kapellenbach, der einer Quelle nördlich von Isling entspringt.

Mit einer Fließlänge von nur 6,12 Kilometern und einem Einzugsgebiet von 16,27 Quadratkilometern bahnt er sich in einem tiefen Bett seinen Weg durch das Obermaintal, wobei er unterwegs durch den Zufluss kleiner Bäche "verstärkt" wird. Der Kapellenbach fließt durch Burkheim. Im 240 Seelen zählenden "Golddorf" hat der Gartenbauverein 1995 für einen Abschnitt des Gewässers die Bachpatenschaft übernommen. Ein Wasserspielplatz wurde angelegt, der Kindern die Möglichkeit verschafft, sich spielerisch mit dem nassen Element zu beschäftigen, Zeit an der frischen Luft zu verbringen und dabei ein Stück Natur kennenzulernen.

Von Burkheim aus fließt der Kapellenbach in Richtung Pfaffendorf. In dem kleinen Ort mit rund 140 Einwohnern ist in der Neubausiedlung eine Straße nach ihm benannt. Auch hier gibt es einen Wasserspielplatz, der vom Gartenbauverein betreut wird. Naturkundliche Lehrwanderungen an den Ufern des Kapellenbachs unter Leitung fachkundiger Referenten verschaffen Kindern und Jugendlichen einen Einblick in die vielfältige Flora und Fauna des kleinen Gewässers.

Wer auf den schmalen Kapellenbach schaut, mag nicht glauben, dass dessen gemütlich dahinplätscherndes Wasser eben eine lange Reise quer durch Deutschland angetreten hat und sich Tage später mit den salzigen Fluten der mächtigen Nordsee verbinden wird. Auf dieser Reise ist es natürlich nicht allein. So mündet der Kapellenbach beim 30-Seelen-Dörfchen Röhrig zunächst in die Weismain. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg quer durch Altenkunstadt, um sich am Ortsausgang mit dem aus Richtung Kulmbach gemächlich daher fließenden Main zu vereinigen.

Die Reise führt rund 500 Kilometer weiter in Richtung Mainz, wo die vereinten Gewässer aus oberfränkischen Gefilden dem Rhein Gesellschaft leisten werden. Von der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt aus geht es Richtung Nordsee. Hier ist Endstation für das Wasser des kleinen Kapellenbachs.