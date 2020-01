"Duo Flair" am Valentinstag im "Café Kitsch"

Unter dem Titel "Liebe ist ... Part 2" präsentiert das "Duo Flair" am Freitag, 14. Februar, ab 19 Uhr in der "Café-Kitsch"-Scheune in Kronach Songs zum Valentinstag rund um das Thema "Liebe".

Ein sinnlicher Abend

Alexandra Förtsch und Ute Fischer-Petersohn gestalten damit schon zum zweiten Mal nach 2017 an diesem "Tag der Liebe und der Liebenden" einen sinnlichen Abend mit neuen und alten, deutschen und englischen, berührenden und belebenden, traurigen und lustigen Liebesliedern. Der Abend bietet ein neues, buntes und abwechslungsreiches Programm, bei dem auch die Besucher einen wichtigen Teil mit übernehmen dürfen. Mehr dazu sei aber noch nicht verraten.

Dritte im Bunde ist auch diesmal wieder die Kronacher Künstlerin Ulrike Mahr. Sie liest Texte, die sich um das Thema "Liebe" in all seinen Facetten ranken.

Eintritt ist frei

Der Eintritt für die Veranstaltung mit dem "Duo Flair" ist frei. Wer jemandem dafür eine besondere Einladung zukommen lassen möchte, kann dies mit einer speziell für diesen Abend gestalteten Einladungspostkarte tun.

Wo gibt's die Einladungskarten?

Die Einladungskarten sind im "Karibu"-Weltladen in der Rosenau in Kronach, im "Café Kitsch" oder auch direkt bei den Musikerinnen in Stockheim oder in Reitsch kostenlos abzuholen.

Das "Duo Flair" freut sich auf die Besucher des Konzertes am 14. Februar. red