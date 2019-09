Kronach vor 18 Stunden

Dunkles Auto beschädigt Warnbake

Am Samstag gegen 21 Uhr wurde eine Warnbake am Kreisverkehr Friesen angefahren und beschädigt. Zunächst entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle in Richtung Kronach. Am Sonntag allerdings e...