Dunkle Ecken

Stadtmauer, Unterführung, Mainufer: In Haßfurt gibt es einige Plätze, in die man sich im Dunkeln ohne Taschenlampe besser nicht verirren sollte. Darunter leidet das Sicherheitsgefühl erheblich. Zu diesem Schluss kamen Mitglieder der Jungen Union, die bei einer Taschenlampen-Wanderung die dunkeln Ecken in Haßfurt ausleuchteten. Vom Marktplatz in Richtung Kaplaneigasse waren es vor allem die Seitengassen, die als schlecht beleuchtet auffielen, wie die JU weiter mitteilte. Der Weg entlang der Stadtmauer sorgte sichtlich für Unbehagen. red