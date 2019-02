Auf Hochtouren laufen in der Theatergruppe des Radfahrvereins Concordia (RVC) Altenkunstadt die Vorbereitungen für die Frühjahrsaufführung. "Dummheit schützt vor Liebe nicht" heißt der urkomische Schwank, mit dem die Akteure allen Freunden des Laienspiels vergnügliche Stunden bereiten wollen. Premiere ist am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Grundschulturnhalle. Weitere Aufführungen sind für den 30. und 31. März sowie für den 6. April geplant.

Seit Wochen lernen die Darsteller Text und proben Szenen. Worum geht es in dem turbulenten Dreiakter aus der Feder von Siegfried Burger? Im Mittelpunkt des Geschehens steht Gustav Bader, der extrem schwer von Begriff ist, seit er vor 20 Jahren mit dem Kopf nach unten von einem Baum fiel. Sein kürzlich verstorbener Vater hat ihn in seinem Testament großzügig bedacht und ihm besondere Rechte eingeräumt, solange er ledig ist. Dies wiederum ist Gustavs Bruder Alfons und dessen Frau Agnes ein Dorn im Auge. Die beiden beschließen, den Naivling schnellstmöglich unter die Haube zu bringen. Doch dafür muss Gustav in Sachen Liebe und Ehe erst mal aufgeklärt werden. Von allen Seiten bekommt er Tipps und Ratschläge, mit denen er jedoch nicht viel anfangen kann. Als dann auch noch seine "Braut in spe" auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert.

Die Akteure proben eifrig

"Mehr wird nicht verraten", schmunzelt Petra Maile, die seit elf Jahren die Theatergruppe der Concorden leitet. "Auf jeden Fall werden die Zuschauer am Ende mit durchtrainierten Lachmuskeln nach Hause gehen", verspricht die Ensemble-Chefin. Maile verkörpert die tyrannische Agnes, während Benedikt Wicklein in die Rolle des braven Gustav schlüpft. Als "Schauspieler« versuchen sich außerdem Frank Walcher, Tanja Kerling, Philipp Schunk, Christine Maile und Karin Daumann. Alfred Kraus sitzt im Souffleurkasten. Für das Schminken der Akteure ist Melitta Kodisch zuständig, für das Frisieren Petra Kleuderlein. Elke Kleuderlein zeichnet für die Bühnengestaltung verantwortlich. Während der Pausen werden im Vorraum der Turnhalle Getränke und ein Imbiss angeboten. Karten im Vorverkauf gibt es ab Aschermittwoch, 6. März, im Bauernhof-Laden Schuster (Langheimer Straße). bkl