Dumme-Jungen-Streich ruft Polizei auf den Plan

Drei neun- und zehnjährige Jungs wurden am Dienstag beobachtet, wie sie in der Jahnstraße auf dem Weg zum Schulbus mit einem vermeintlichen Farbspray herumhantierten. Sie sprühten auch einen am Straßenrand geparkten Audi voll. Dies wurde in der Schule bekannt. Wegen der vermeintlichen Sachbeschädigung wurde die Polizeiinspektion Bad Brückenau verständigt. Die Sachbearbeiterin stellte aber schnell fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Farbspray um Glitzer-Haarspray handelte, dass sich abwaschen ließ. Da kein Schaden entstanden ist, übergab die Sachbearbeiterin den "Fall" für ein Erziehungsgespräch den Eltern, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht. pol