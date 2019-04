Duftende Frühjahrsboten

Der Aromagarten der Friedrich-Alexander-Universität ist seit Montag wieder täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Pünktlich zum Frühjahr ist der Garten für die Besucher der neuen Saison vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität. In diesem Jahr wurde der Teich in der Mitte des Gartens abgelassen und ausgebaggert. Auf diese Weise sammeln sich nicht zu viele Nährstoffe im Wasser an und die Wasserfläche bleibt frei. Die Uferflächen heben sich jetzt in frischem Frühlingsgrün von der dunklen Wasserfläche ab.

Narzissen und Hyazinthen

Die ersten Besucher des Gartens finden bei einem Spaziergang durch die Pflanzungen eine Vielzahl an duftenden Frühjahrsboten wie beispielsweise das Duft-Veilchen oder den Lerchensporn. Narzissen säumen die Wegränder, und neben dem Eingang stehen auf der linken Seite zur Begrüßung Hyazinthen. Sie verbreiten in der ersten Frühjahrssonne ihren kräftigen blumigen Geruch.

In den mit Kies und Sand angelegten Pflanzflächen lassen sich zu dieser Jahreszeit viele Wildbienen und Hummeln beobachten. Sie finden im Aromagarten ideale Bedingungen, um Bruthöhlen zu bauen.

Auf den kleinen Sitzgruppen im Garten können es sich die ersten Sonnenanbeter gemütlich machen und weitab von der Hektik des Alltags innehalten, um die neue Jahreszeit zu begrüßen. red