Duftende Diebesbeute

Im Drogeriemarkt Müller in Herzogenaurach ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter stahl mehrere hochwertige Parfüms, die er vermutlich in eine große Einkaufstasche gepackt hatte. Er flüchtete durch den Kassenbereich. Der entstandene Entwendungsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Kunden oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach, Telefon 09132/78090, in Verbindung zu setzen. pol