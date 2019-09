Wolf Dieter Oswald ist Psychogerontologe und forscht zum Thema Demenz,

Alterungsprozesse und Gedächtnisleistungen. Er ist bekannt durch das Projekt "Selbstständig im Alter (SimA)". Der Vortrag "Dürfen Oma und Opa noch Auto fahren?" findet am Donnerstag, 19. September, um 15.30 Uhr, beim BRK, Henri-Dunant-Straße 4 statt. Die Veranstalter bitten um Anmeldungen unter der Telefonnummer 09131/1200-00 oder per E-Mail an ausbildung@kverlangen-hoechstadt.brk.de. red