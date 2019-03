Düngepass für den Garten

Angenehme Temperaturen, Sonnenschein und blauer Himmel: Der Winter scheint seine Umklammerung zu lösen, um dem Frühling den Einzug in die Natur zu überlassen. Beste Voraussetzungen, seinen Garten auf Vordermann zu bringen und für die neue Saison vorzubereiten. Samen werden behutsam gesät und Stecklinge mit Vorsicht eingesetzt. Neben Pflege, Wasser und Wetter spielt die Nährstoffversorgung eine tragende Rolle bei der Kultivierung von Pflanzen. Handelsübliche Dünger versprechen hier dem Nutzer kräftige Pflanzen und maximale Erträge, doch besteht bei falscher Anwendung die Gefahr der Überdüngung.

Um dies zu vermeiden, sollten sich Gartenbesitzer folgende Fragen stellen: Wie ist die Bodenbeschaffenheit im Garten? Muss gekalkt werden? Ist der Boden ausreichend mit Nährstoffen versorgt? Sollte vielleicht im Interesse eines gesunden Bodenlebens auf Düngung verzichtet werden?

Der alljährliche Düngepass des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Haßberge gibt die Antwort. Dieser informiert präzise über den aktuellen Zustand des Bodens, spricht individuelle Düngeempfehlungen aus und gibt Hinweise, zu welchen Zwecken Kompost sinnvoll eingesetzt werden kann. Bodenproben können noch bis 30. März zu den gewohnten Öffnungszeiten an den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Oft überversorgt

Die in den vergangenen Jahren untersuchten Bodenproben wurden statistisch ausgewertet. Die Bilanz ist aufschlussreich: Weit über 90 Prozent der Böden sind laut Landratsamt Haßberge mit Phosphat überversorgt. Dies führt zu gestörten, unnatürlichen Lebensbedingungen für diejenigen Mikroorganismen, die in dem Komposthaufen zu Abertausenden mithelfen, organische Abfälle in Nährstoffe umzuwandeln. Die Folgen sind Ertragseinbußen und Grundwasserbelastung.

Sind Gartenböden erst einmal mit Nährstoffen überfrachtet, so können sie sich nur dann erholen, wenn über mehrere Wachstumsperioden hinweg auf Volldünger wie Kompost, Kunstdünger oder Mist verzichtet wird. Doch wie verhält es sich nun mit dem eigenen Beet? Um hierüber Kenntnisse zu erlangen, muss der Boden vor der Düngung getestet werden.

Und hierzu haben die Gartenbesitzer im Landkreis Haßberge bis Samstag, 30. März, eine außerordentliche Gelegenheit: die kostenlose Untersuchung von Bodenproben. So wird es gemacht: Man zieht eine, möglichst trockene, Bodenprobe und füllt circa 500 Gramm in einen Gefrierbeutel ab. Anschließend versieht man ihn mit Name und vollständiger Adresse und gibt ihn auf dem Wertstoffhof ab. Über die Post erhält man nach zirka zwei bis drei Wochen einen Düngepass. Darin sind die Untersuchungsergebnisse notiert. Weiterhin enthält der Pass Düngeempfehlungen für das kommende Gartenjahr.

Die Bodenproben werden in einem fachkundigen Labor untersucht. Wer bereits über einen Düngepass verfügt, sollte diesen den Bodenproben beilegen. Bei weiteren Fragen steht die Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege gerne zur Verfügung, Ruf 09521/942621. red