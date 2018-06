Dümlein erneut erfolgreich

Beim Sprint-Triathlon 750-20-5 in Forchheim war mit Martin Dümlein ein Athlet vom ASC Kronach-Frankenwald erfolgreich. Er gewann erneut seine Altersklasse und belegte in der Gesamtwertung den 10. Platz nach 59:52 Minuten.

In der Wertung zur oberfränkischen Meisterschaft wurde er 3. und dazu Erster in seiner Altersklasse. tg