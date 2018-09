Duell der Kellerkinder: TV Ebern bittet TSV Pfarrweisach zum Tanz

Im Spielkreis Coburg steht erneut ein Doppelspieltag an. Einen Kracher gibt es am Freitag in der Kreisliga, wenn der TV Ebern und der TSV Pfarrweisach aufeinandertreffen. In der Kreisklasse will Unterpreppach seiner Vormachtstellung weiter ausbauen, die SG Eyrichshof ist gegen die Reserve des SV Ketschendorf gefordert.

Kreisliga Coburg

TV Ebern - TSV Pfarrweisach Einen in allen Belangen verkorksten Saisonauftakt mit sechs Niederlagen in Folge haben sowohl Ebern als auch Pfarrweisach hingelegt. Am vergangenen Spieltag gelang beiden Teams der erste Dreier. Dabei überraschte vor allem der 6:1-Kantersieg der Turner in Wüstenahorn, während sich Pfarrweisach nach hartem Kampf knapp mit 3:2 gegen Türkgücü Neustadt durchsetzte. Bei den Gastgebern sind die Urlauber zurück, vor allem der verletzte Zettelmeier sorgte für eine Belebung in der Offensive und traf drei Mal. Spielertrainer Jens Kapell fehlt dem TVE im Derby, den Job an der Seitenlinie übernimmt Steffen Elflein. TSG Niederfüllbach - TSVfB Krecktal

Der TSVfB Krecktal hat einen guten Start hingelegt und steht in der Kreisliga-Tabelle auf Rang 4. Nun ist Krecktal bei der TSG Niederfüllbach zu Gast, die ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen ist und nur zwei Zähler weniger als die Mannschaft um Spielertrainer Frembs aufweist.

Kreisklasse Itzgrund

TSV Scheuerfeld - Spfr. Unterpreppach

Die Sportfreunde sind weiterhin auf der Überholspur. Der Vorsprung auf die zweitplatzierte Spvg Ahorn beträgt sechs Punkte. Auch gegen Scheuerfeld sind die Unterpreppacher klarer Favorit. SG Eyrichshof - SV Ketschendorf II

Für die SG Eyrichshof ist gegen die Ketschendorfer Reserve ein Dreier Pflicht. Ob dieses Vorhaben gelingt, wird auch vom Aufgebot abhängen: Die SGE lief bislang selten in ihrer stärksten Besetzung auf. Vor allem im Abwehrbereich und auf der Torhüterposition hatte Eyrichshof bislang Probleme: 30 Gegentore in sieben Spielen sind zu viel. TSV Bad Rodach - SV Hafenpreppach

Zumindest einen Punkt hat sich der SV Hafenpreppach beim TSV Bad Rodach zum Ziel gesetzt. Das Team um Spielertrainer Fischer konnte bisher die in sie gesetzten Erwartungen weitgehend erfüllen und nimmt derzeit einen überraschenden fünften Tabellenplatz ein - den will der SV behaupten. di