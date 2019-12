Dudelsackbläser erfreut die Zuschauer

Die Tradition eines lebendigen Adventskalenders geht in Trebgast bereits bis 1999 zurück. Damit dürfte die evangelische Kirchengemeinde mit zu den Ersten gehören, in denen ab 1. Dezember als Vorbereitung auf das Fest jeden Abend ein Adventsfenster geöffnet wird.

Dabei treffen sich bei abwechselnden Gastgebern Nachbarn, Freunde und Bekannte, um zusammen bei Kerzenschein, einer Tasse Tee oder Glühwein, Plätzchen und Lebkuchen, für etwa eine halbe Stunde innezuhalten und die tägliche Hektik zu vergessen. Dazu wird gesungen und musiziert und eine Geschichte vorgelesen. Zu einem besonderen Anziehungspunkt hat sich dabei das Fenster von Ellen und Rudolf Dippold im Ortsteil Michelsreuth entwickelt. Die ans Wohnhaus angrenzende Pergola - mit viel frischem Grün und Lichterketten geschmückt -- bietet den zahlreichen Besuchern, die den Michelsreuther Berg bezwungen haben, Schutz vor Wetterkapriolen.

Und sie gewährt einen guten Ausblick auf den Hof, auf dem sich allerhand abspielte: Nach der Begrüßung durch den Hausherrn verkündete der "blonde Engel Lara" die große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Dann kam auch schon das "Christkind Lisa" hoch zu Pferd in den Hof geritten. Den Höhepunkt stellte dann ein echter Dudelsackbläser dar: Wolfgang Baron aus Himmelkron gab einige Kostproben aus seinem Repertoire. Er ist aktives Mitglied der Glen Regnitz Pipe Band in Forchheim, die 2008 gegründet wurde und die größte Pipe Band in der Metropolregion Region ist. Zwischendurch unterhielt "Weibsblech", die bekannte Blechbläsergruppe aus dem Posaunenchor Trebgast, die Besucher mit Advents- und Weihnachtsmelodien. hd