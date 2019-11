Dudelsack und Tanz

Bei "Highland Blast - A Taste of Scotland" am Freitag, 15. November, 19.30 Uhr, gibt es im Max-Littmann-Saal Musik und Kultur Schottlands: Dudelsäcke, Single Malt Whisky, Gaelic und Scots Songs, fetzige Tunes und Stepdance in einer Show. Mit dabei sind die Bands Dallahan und Kim Carnie . Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Vor der Veranstaltung ist um 18 Uhr ein Whisky-Tasting möglich; Tickets bei www.highlandblast.com/tasting. Foto: Louise Bichan