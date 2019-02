Duale Studiengänge vorgestellt

Der Arbeitskreis Schule - Wirtschaft hat in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim am Herder-Gymnasium eine Informationsveranstaltung über duale Studiengänge abgehalten. Im Laufe eines Nachmittages wurden Schüler der 11. Klassen über Konzept, Inhalt und Aufbau eines Dualen Studiums informiert, bei dem parallel zu einer beruflichen Ausbildung in einem Unternehmen ein Studienabschluss erworben wird. Der AK Schule - Wirtschaft möchte dadurch die berufliche Orientierung, auch an den weiterführenden Schulen mit Abschluss einer Hochschulreife, im Landkreis verbessern.

Angebote von sechs Firmen

Mehr als 180 Schüler aus den drei Landkreisgymnasien (Ehrenbürg-Gymnasium, Gymnasium Fränkische Schweiz, Herder-Gymnasium) und der Fachoberschule besuchten die Veranstaltung. Nach einem Vortrag stellten sechs Unternehmen aus dem Landkreis Forchheim ihr Angebot an Dualen Studiengängen vor. Die Firmen Kennametal, Lidl, Siemens, Simon Hegele sowie Sparkasse und Volksbank Forchheim präsentierten in drei Runden zu jeweils 20 Minuten in einzelnen Klassenzimmern ihr Angebot und boten den Schülern die Möglichkeit, Fragen zu klären. Zudem wurde auf die Ausbildungsmesse hingewiesen, die am Samstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr im Beruflichen Schulzentrum Forchheim stattfindet. red