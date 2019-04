Du kunst mich mal...

Günter Flegel D ie Berliner lieben ihre Kunstwerke - so sehr, dass sie ihnen sogar liebevolle (?) Kosenamen geben: Wasserklops, Goldelse, Suppenschüssel oder hohler Zahn sind ein paar Beispiele für den robusten Umgang der Hauptstädter mit ihrer Kunst.

Und hierzulande? Auch hier gibt es die Kunst im öffentlichen Raum, und zwar nicht mal so knapp. Unter anderem hat der aus Westheim stammende Künstler Waldemar Kuhn (+ 2015) an vielen Orten seine Visitenkarte hinterlassen - unter anderem in Form von Brunnen (Schulzentrum und Freizeitzentrum in Haßfurt). Berühmt wurde Kuhn durch das Schrottkreuz in der Kirche von Emmerich/Niederrhein.

Schrott und Kunst? Für so manchen Zeitgenossen sind das Synonyme, zumal dann, wenn die Kunst keinem erkennbaren Zweck folgt. Ein Brunnen macht ja noch Sinn, weil er Wasser speit, zumindest eine Zeitlang, und nach und nach grün wird, also lebt.

Selbst um diese zweckmäßige Kunst steht es nicht immer zum Besten. So zum Beispiel Kuhns Werk vor dem Freizeitzentrum in Haßfurt. Der Künstler hat den Brunnen nie komplett fertiggestellt; in den Mosaiken aus Kieselsteinen klaffen Lücken. Das ganze Werk steht irgendwie verloren in einem seelenlosen Umfeld aus Gabionen. Seelenlos und namenlos, es reicht nicht einmal für einen Spitznamen.