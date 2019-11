DSKC Neustadt hat das Siegen doch noch nicht verlernt

Der DSKC Neustadt durchlebt aufgrund einer sehr dünnen Spielerdecke eine schwierige Saison in der Sportkegler-Bezirksoberliga der Frauen. Mit dem ersten und deutlichen Sieg gegen Kulmbach sendet das Team aber seit langem wieder ein positives Signal.

Der TSV 08 Wilhelmsthal ertledigte seine Aufgabe gegen den TTC/FW Gestungshausen. Der Tabellendritte TSV Lahm kam gegen die SpG BW Kulmbach/SKC Fölschnitz zu einem verdienten Sieg.

Bezirksoberliga, Frauen

TSV Lahm - BW Kulmbach/Fölschnitz 6:2

Eine ordentliche Leistung lieferten die Damen des TSV Lahm gegen die Spielgemeinschaft BW Kulmbach/SKC Fölschnitz ab und holten sich die beiden Punkte. In den Startpaarungen gingen die Gastgeberinnen mit 2:0 Mannschaftspunkten (MP) und 70 Kegel in Führung. Meike Berumen-Garcia (520/173) siegte mit 3:1 Satzpunkten (SP) gegen Eva Kuth (468/151). Anja Thomas (479/138) behielt bei 2:2 SP gegen Gertrud Haberstumpf (461/148) die Oberhand.

In der Mittelgruppe unterlag Marina Vondran (457/151) mit 0:4 SP Petra Bayer (532/192), doch Sandra Schnitzker (506/172) siegte mit 4:0 SP gegen Birgit Roth (440/129) und glich fast alle verlorenen Kegel wieder aus.

In den Schlussduellen holte Natalie Müller (459/136) bei 2:2 SP gegen Petra Vorwerk (451/134) den vierten MP, während Sabine Kochmann (520/165) trotz besserer Holzzahl mit 1,5:2,5 SP Sandra Rehm (501/160) unterlag. Aufgrund der besseren Holzzahl (2941:2853) kamen zwei Kegelpunkte hinzu. lipp DSKC Neustadt - Lohengrin Kulmbach 7:1

In den Starterpaarungen musste Susanne Hoffmann (521) bis zum Schluss bangen, bis sie ihren Mannschaftspunkt unter Dach und Fach hatte. Kulmbachs beste Akteurin Magdalena Biemüller (531) führte nämlich im Kegelresultat, und so entschieden am Ende zwei Holz über Hoffmanns dritten Satzgewinn.

Eine klare Angelegenheit war allerdings Steffi Kochs Erfolg über Julia Witzgall. Mit einem starken dritten Durchlauf machte Neustadts Mannschaftsführerin ihren Punkt bereits perfekt und siegte mit dem besten Tagesergebnis (545:515).

Neustadts Anne Köhler trennte sich in der Mittelpaarung gegen Nina Meußgeyer mit 2:2 Sätzen, verteidigte aber ihren Vorsprung bis zum Ende mit 500:487 und 13 Holz. Ebenfalls ein Satzremis gab es im Duell zwischen Helga Hauschild und Gästespielerin Christine Lauterbach. Hier bewies aber Lauterbach mit 492:501 und knappen neun Kegel Vorsprung den längeren Atem. Trotz der Führung musste der DSKC in den Schlusspaarungen auf der Hut sein, denn der Vorteil im Gesamtresultat betrug nur trügerische 24 Holz. Sandra Schmidts beständige Vier-Satz-Serie entschied nach jeweils zwei gewonnen Durchläufen das Duell gegen Bärbel Pfeiffer. Die Gästekeglerin verlor nach recht wechselhaften Durchgängen zu viel an Boden, so dass sich Schmidt mit 515:508 durchsetzte.

Einen klaren 3:1-Satzerfolg mit 528 Kegeln feierte allerdings Neustadts Kristin Hoffmann. Ihre Kontrahentin Tanja Schindler konnte sich lediglich im vierten Durchlauf behaupten und kam auf 497. sho