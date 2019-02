DSKC meldet sich zurück

Mit zwei klaren Siegen meldeten sich die Sportkeglerinnen des DSKC Neustadt eindrucksvoll in der Bezirksoberliga zurück.

Bezirksoberliga, Frauen

DSKC Neustadt - SCK Eggolsheim II 6:2

Mit 6:2 bezwang der DSKC Neustadt den Spitzenreiter aus Eggolsheim. Die Gäste wurden bereits in den Starterpaarungen geschockt und gerieten nach beiden verlorenen Duellen deutlich mit 171 Kegeln in Rückstand. Einen super Lauf hatte Susanne Hoffmann, die vor allem mit starken 218 im Abräumen glänzte. Ihre 588 waren fantastisch. Die Einzelresultate: Susanne Hoffmann - Ortrud Will 3:1 (588:473); Beate Roos - Selina Parzefall 3:1 (533:477); Steffi Koch - Simone Schramm 2:2 (479:470); Daniela Siebentaler - Silvia Bessler 1:3 (478:501); Kristin Hoffmann - Sandra Helmreich 1:3 (472:527); Sandra Schmidt - Margarete Schrey 2:2 (534:525). - Gesamt: 3084:2973. Gallier-Condor Kulmbach - DSKC Neustadt 1:7

In der Nachholbegegnung bei Gallier-Condor Kulmbach feierte der DSKC ebenfalls einen ungefährdeten Erfolg. Nur Startfrau Helga Hauschild büßte ihren Punktgewinn mit einem schwächeren letzten Durchlauf ein.

Für viel Spannung sorgte Neustadts Sandra Schmidt in ihrer Partie gegen Christine Feulner. Die Gastgeberin verlor zunächst die ersten beiden Sätze. Erst mit einer "Neun" im letzten Schub schaffte es Schmidt sich mit einem Holz Vorsprung den letzten Satz zu sichern und holte sich trotz 512:515-Rückstand mit 3:1 Sätzen den fünften Duellpunkt.

Die Einzelresultate: Martina Lotter - Helga Hauschild 2:2 (440:424); Anne-Kathrin Helldorfer - Susanne Hoffmann 1:3 (509:504); Waltraud Popp - Steffi Koch 0:4 (446:513); Jennifer Pöhnl - Daniela Siebentaler 0:4 (404:451); Kristina Helldorfer-Raab/Tanja Beck - Kristin Hoffmann 0:4 (435:548); Christine Feulner - Sandra Schmidt 1:3 (515:512). - Gesamt: 2749:2952. sho