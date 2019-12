Drums und Geige in einem Mix

Die Drum-Stars präsentieren am Samstag, 28. Dezember, ab 19.30 Uhr eine Percussion-Show der Extraklasse im Max-Littmann-Saal. Zuschauer können sich auf eine Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und einer Live-Percussion-Show freuen. Als Highlight wird laut Pressemitteilung des Veranstalters Solistin Anja Gerter die Musik mit ihren Geigenmelodien ergänzen. Karten für den Kissinger Winterzauber sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter www.kissingerwinterzauber.de zu finden. Foto: Fotofabrik Karlsruhe