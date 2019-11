Burgkunstadt/Altenkunstadt - Eine revierübergreifende Drückjagd der Jägerschaft findet am morgigen Samstag, 9. November, am Obermain statt. Vormittags werden dabei die Reviere Kirchlein und Burgkunstadt und am Nachmittag das Gebiet um den Külmitz bejagt. Die Einwohnerschaft wird gebeten, an diesem Tag möglichst die genannten Waldgebiete ausnahmsweise einmal zu meiden. red