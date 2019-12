Drückjagd auf Schwarzwild

Am heutigen Freitag findet im Wald rund um den Veitsberg und dem Seerangen eine Bewegungsjagd auf Schwarz- und Raubwild statt. Betroffen sind auch die Gebiete Horsdorf/Loffeld, Ebensfeld und Pferdsfeld. Die Jagd beginnt um 12 und endet um 15 Uhr. Aus Sicherheitsgründen sind in dieser Zeit die Straßen und Wege, die in die Jagdflächen führen, und die Gemeindeverbindungsstraße von Dittersbrunn nach Sträublingshof gesperrt. Auch Wanderer werden gebeten, die Gebiete in dieser Zeit zu meiden. red