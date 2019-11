Drückjagd auf Schwarzwild

Am Samstag, 9. November, findet von 8 bis 14 Uhr eine revierübergreifende Jagd auf Schwarzwild statt. Betroffen von dieser Jagd ist auch die Lange Meile in der Niedermirsberger Jagd. Aus diesem Grund sind der Wanderweg auf der Langen Meile, die Flurbereinigungswege um die Sternwarte und die Ortsverbindungsstraße vom Parkplatz Flugplatz Feuerstein in Richtung Neuses-Poxstall bis zur Abbiegung zur Kalkgasse gesperrt. red