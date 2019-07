Das Glasmuseum in der Rosenau veranstaltet am Sonntag, 21. Juli, seinen siebten "Tag der Keramik". Die Keramikerin Andrea Martini aus Altdorf bei Nürnberg bedruckt Tonplatten mithilfe von Stoffen, Stempeln, Radierungen und Laserdrucker. Am Tag der Keramik zeigt Martini einige ihrer Techniken und stellt aktuelle Arbeiten aus. Um 14.30 Uhr wird eine "Highlightführung im Glasmuseum" angeboten. red