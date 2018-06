Druckschwankungen in der Wasserversorgung

In der Nacht von Donnerstag, 28. Juni, 23 Uhr, bis Freitag, 29. Juni, um etwa 7 Uhr, werden im gesamten Versorgungsgebiet von Grundfeld und Wolfsdorf Durchflussmessungen am Wasserleitungsnetz durchgeführt. Es kann deshalb zu Druckschwankungen oder kurzzeitigen Unterbrechungen der Wasserversorgung sowie Wassertrübungen kommen. Wasserführende Geräte sollten in dieser Zeit abgeschaltet sein. red