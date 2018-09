Drohung führt zu Festnahme

Bei einem Arztbesuch in Hirschaid hat am Donnerstagnachmittag ein 49-Jähriger damit gedroht, den Mitarbeitern seiner Krankenkasse etwas anzutun. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 15.30 Uhr hatte der Bamberger einen Arzt in Hirschaid besucht. Aus Frust über verwehrte Leistungen äußerte der 49-Jährige massive Drohungen gegenüber den Angestellten und verließ die Praxis. Aufgrund dieser Äußerung evakuierten mehrere Polizeistreifen vorsorglich die Mitarbeiter aus dem Bürogebäude in der Nähe des Bamberger Bahnhofs. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann um 17.30 Uhr an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen Bedrohung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Bamberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und muss sich für seine Drohung strafrechtlich verantworten. red