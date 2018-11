Drohbriefe: Rathaus schweigt

In Untersteinach sind wieder Drohbriefe und Schmäh-Postkarten in Umlauf. Anfang 2016 erhielten mehrere lokalpolitisch engagierte Untersteinacher Bürger anonyme Drohbriefe und Postkarten (die BR berichtete). Versendet von Unbekannten, die zu feige sind, mit ihrem Namen einzustehen. Die Ermittlungsarbeit der Polizei verlief bislang zwar nicht erfolgreich, allerdings konnte ein Fingerabdruck genommen werden, der nun auf einen Abgleich wartet.

Ruhe herrschte indes nicht. In den vergangenen Monaten trafen immer wieder anonyme Postkarten und Briefe bei den Untersteinachern ein, die teils unfreiwillig komisch, meist aber grob beleidigend verfasst waren. Sogar ein Hitler-Vergleich befand sich darunter!

Inzwischen ist eine neue Qualität und Härte erreicht - die Welle an Drohbriefen schwappte kürzlich sogar nach Kulmbach und Weiden in der Oberpfalz. Ehemalige Untersteinacher, die sich in einer Facebook-Gruppe gemeinsam mit anderen austauchen wollten, wurden mit physischer Gewalt bedroht und rassistisch beleidigt. Jetzt wäre eigentlich dringend ein Statement der Gemeindeführung vonnöten, um die politische Diskussionskultur wieder auf eine sachliche Ebene zu lenken. Doch wie bereits 2016 kommt aus dem Rathaus um Bürgermeister Schmiechen (SPD) nur eitel Schweigen. Keine Distanzierung, keine Verurteilung derartiger Vorfälle, nichts. Ohne jemandem etwas vorwerfen zu wollen, gebe ich eines zu bedenken: Auch durch Duldung kann man sich strafbar machen!

Alles in allem rate ich denjenigen, die anonyme Post erhalten haben, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Ganz im Gegenteil: Sie sollen es als Lob verstehen, jemandem auf die Füße getreten zu sein, der sich anders offenbar nicht zu artikulieren weiß. Macht weiter so - die Mehrheit der Untersteinacher steht hinter Euch! Reinhard Weigel

Untersteinach