Drogenreste statt Geld im Beutel

Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle auf dem Freischießen in Marktzeuln fanden Polizeibeamte im Geldbeutel eines 16-Jährigen ein Druckverschlusstütchen, an dem Drogenreste zu finden waren. Die Polizisten übergaben den Jugendlichen anschlißend an dessen Eltern. Er erhält nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.