Drogenhandel: Kripo wird in Mitwitz fündig

Nach umfangreichen Ermittlungen beschlagnahmten Beamte der Kripo Coburg am Montagnachmittag eine größere Menge Crystal Speed, Marihuana und Drogengelder. Die Rauschmittel haben einen hohen vierstelligen Eurobereich, teilen Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Coburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg befindet sich ein 32-jähriger Mann aus Sonnefeld in Untersuchungshaft.

Bereits vor mehreren Monaten erlangten die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg Hinweise auf drei Männer aus dem Landkreis Coburg, heißt es in dem Pressebericht. Nach ersten Erkenntnissen sollen diese einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betreiben.

Verdacht erhärtet sich

Aufgrund intensiver Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht, so dass die Drogenfahnder des Fachkommissariats für Rauschgiftdelikte am späten Montagnachmittag zuschlugen. Bei Durchsuchungen in Sonnefeld und Mitwitz nahmen die Beamten insgesamt drei Personen im Alter zwischen 28 und 37 Jahren vorläufig fest. Bei dem 32-jährigen Sonnefelder stellten die Beamten Crystal Speed im zweistelligen Grammbereich sicher. Bei einem weiteren 28 Jahre alten Mann aus Sonnefeld fanden die Beamten Marihuana im hohen dreistelligen Bereich. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Mitwitz beschlagnahmten die Beamten bei einem 38-Jährigen mehrere Tausend Euro, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging gegen den 32-jährigen Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl. Die Polizisten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. red