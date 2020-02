Drogengeruch im Dacia

Am Sonntag führten Streifenbeamte der Polizei in Haßfurt Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden zwei Pkw-Lenker beanstandet. Zunächst wurde auf Höhe der Friedhofstraße in Haßfurt um 15.50 Uhr ein Dacia unter die Lupe genommen, da der Beifahrer nicht angeschnallt war. Es konnte von der Streife sofort Marihuana-Geruch im Fahrzeug festgestellt werden. Die 29-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer bestätigten den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln. Da beide unter Rauschgifteinfluss standen, wurde ein Drogenvortest veranlasst, der positiv auf Amphetamine reagierte. In der Brieftasche des 29-Jährigen und auf der Rücksitzbank konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und nach dem Straßenverkehrsgesetz sind die Folgen. In der Zeiler Straße in Haßfurt wurde ein Ford-Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 56-Jährige seit September zwar einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Jedoch hatte er sein Fahrzeug nicht umgemeldet und fährt seither noch mit serbischer Zulassung.