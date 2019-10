Drogengeruch aus dem Auto

Eine Streife der Haßfurter Polizei hat am Samstagabend in der Gemeinde Wonfurt einen Seat einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Öffnen der Fahrertür stellten die Beamten Marihuana-Geruch fest. Der 21-jährige Autofahrer zitterte und zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Bei der Personenkontrolle wurden mehrere Gramm Marihuana aufgefunden. Ein Drogenvortest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe genommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel an Mitbewohner ausgehändigt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes zu.