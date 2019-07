Drogenfund nach Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag stellte eine Polizeistreife drogentypische Merkmale bei einem Motorradfahrer fest. Auf Nachfrage gab der Fahrer dann auch zu, Drogen konsumiert zu haben.Der Verkehrsteilnehmer musste sein Motorrad stehen lassen und mit zur Polizeidienststelle nach Bad Brückenau kommen. Dort wurde ihm zur Beweissicherung Blut abgenommen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann in seiner Wohnung Rauschgift in geringer Menge aufbewahrte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde die Wohnung durchsucht und das Rauschgift sichergestellt. pol