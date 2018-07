Drogenfahrt unterbunden

pol



Am Montagnachmittag wurde ein 20-jähriger Audi-Fahrer in der Landwehrstraße von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann stark gerötete Augen hatte und sehr fahrig wirkte. Er gab an, am Wochenende einen Joint geraucht zu haben. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug abgestellt. Nach Auswertung der entnommenen Blutprobe wird dem jungen Mann eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zugehen.