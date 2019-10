Drogenfahrt und Rauschgiftfunde

Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen aus einem slowenischen Kleinbus an der Rastanlage Fränkische Schweiz wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Test verlief positiv. Zudem wurden in seiner Hosentasche ein Joint aufgefunden sowie in seinem Rucksack eine geringe Menge Marihuana. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und eine Blutentnahme im Klinikum Pegnitz. Bei zwei weiteren Mitfahrern, einem 31- und 39-Jährigen, wurden ebenfalls in den Jacken und Rucksäcken geringe Mengen Marihuana sichergestellt. Alle Slowenen wurden wegen der Betäubungsmittelverstöße angezeigt. Der Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Ein fahrtüchtiger Mitfahrer konnte die Weiterfahrt nach München fortsetzen. pol