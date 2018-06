Drogenfahrt endet mit mehreren Anzeigen

pol



In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Ludwigsstadt einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Thüringen in Steinbach am Wald . Dieser stand eindeutig unter dem Einfluss von Drogen. Der junge Mann gab den Polizisten gegenüber zu, vor Fahrtantritt zwei Joints geraucht zu haben, so dass die Weiterfahrt sofort unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde dann auch noch ein verbotenes Butterflymesser gefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz sowie wegen Fahrt unter Drogeneinfluss ermittelt.