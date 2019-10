Drogenfahrt endet auf dem Bahnhofsplatz

Am Bahnhofsplatz in Kronach wurde Dienstagnacht ein Seat-Fahrer aus dem südlichen Landkreis von der Polizei angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft. Der 18-jährige Mann wirkte sichtlich nervös und zeigt drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der junge Mann musste sein Fahrzeug für die nächsten Stunden stehen lassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten in der Mittelkonsole noch eine geringe Menge Crystal. Gegen den Mann wird wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Außerdem wird er demnächst Post von der Bußgeldstelle bekommen und seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.