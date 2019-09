Drogendeal in Höchstadt endet mit Haft

Ein 39-jähriger Kölner ist in Erlangen von einem Schöffengericht unter Vorsitzendem Richter Wolfgang Gallasch zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, dem Höchstadter Olli K. (Name geändert) am 1. Dezember vergangenen Jahres ein knappes Kilogramm Amphetamin verkauft zu haben.

Der Empfänger ist zwischenzeitlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt und büßt seine Strafe ab. 1700 Euro war der Stoff wert; das Geld gegeben hat ihm, so räumte der Angeklagte ein, aber der Vater des Empfängers.

Amphetamin, so erläuterte Gallasch seinen Schöffen, ist in der Region billiger als Haschisch zu haben; da läge der Preis zwischen 2000 und 3000 Euro das Kilogramm. Dies rühre aus der Nähe zu Tschechien her. Da das in diesem Fall beschlagnahmte Amphetamin von guter Qualität sei, erreichten schon 25 Gramm den Wirkstoffgehalt, der über dem gesetzlichen Strafmilderungsgrund "geringe Menge" liegt.

Zwar räumte der Angeklagte den Vorwurf der Anklage vollständig ein, nicht beantworten konnte er aber die Frage, wer ihm das Rauschgift verkauft habe. Über die Mutter des Empfängers habe er eine Telefonnummer erhalten, die er danach wieder gelöscht habe. Einen Namen habe er nie gewusst. Offenbar fuhr der Angeklagte mit dem Zug, das Amphetamin im Gepäck, nach Nürnberg. Nach seinem Anruf holten ihn dann der bereits Verurteilte und dessen Vater ab, so dass die eigentliche Übergabe in der Höchstadter Wohnung stattfinden konnte. Dort stellte die Polizei acht Cliptüten mit einem cremigweißen Pulver sicher. Beim ihm selber fand man mehrere Cliptüten mit Anhaftungen von Amphetamin und Kokain. Der Angeklagte sagte aus, dass er gelegentlich beides konsumiert habe.

Angeklagter ist nicht abhängig

Er ist aber nicht drogenabhängig, bestätigte ihm ein ärztliches Gutachten. Ein weiteres bescheinigt dem Mann mit Sprachstörungen, nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein, erklärte ihn aber für voll schuldfähig. "Mein Mandant ist kreuzehrlich", sagte sein Kölner Pflichtverteidiger über ihn, auch weil er einer Haarprobe auf Drogenkonsum zugestimmt hatte, obwohl er wusste, diese werde negativ ausfallen. "Er ist nicht derjenige, der alles in die Wege geleitet hat; da stand ein anderer im Hintergrund." Das scheint auch der Eindruck der Richter gewesen zu sein.

Die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse des Lageristen könnten der Auslöser gewesen sein, dass er sich auf dieses Unternehmen eingelassen hat. Als Beifahrer eines Bestatters verdiente er nur 650 Euro und besserte sein Gehalt als Klomann auf. Die Sitzungsstaatsanwältin warf bei ihrem Antrag über drei Jahre und sechs Monate Haft aber negativ in die Waagschale, dass der Drogenverkauf stattfand, nachdem der Angeklagte drei Wochen zuvor den Bescheid über den Erlass einer neunmonatigen Bewährungsstrafe wegen kinderpornografischer Schriften erhalten hatte.

Der Verteidiger bat um ein mildes Urteil und brachte die Kölner Maßstäbe vor, wonach ein Täter wie der Angeklagte etwa zwei Jahre Freiheitsstrafe erhielte. Er wisse sehr wohl, dass man in Bayern andere Maßstäbe anlege. In der Urteilsbegründung erwähnte Gallasch die bayerischen Orientierungswerte: ein Jahr für ein Kilo Haschisch, drei für Amphetamin, bei Kokain und Heroin läge er bei fünf Jahren.