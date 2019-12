Drogenbesteck und Schlagring im Gepäck

Am Dienstagnachmittag haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth auf der A 9 bei Trockau einen polnischen Renault Laguna kontrolliert, der mit zwei Personen besetzt war. Das Fahrzeug war auf dem Weg in die Schweiz. Nachdem der 22-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser war positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung fanden die Beamten zwei Schnupfröhrchen mit weißen Anhaftungen in der Umhängetasche des Fahrers sowie einen Schlagring in der rechten Gesäßtasche des 30-jährigen Beifahrers. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Daraufhin wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Beide erwartet ein Strafverfahren.