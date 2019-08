Drogen spielten eine Rolle bei Unfall

In Schlangenlinien fahrend war am Mittwoch um 16.45 Uhr eine 28-Jährige in der Ketschendorfer Straße mit ihrem Fiat unterwegs, bevor sie einen am Fahrbahnrand stehenden Peugeot touchierte. Sie kam dabei nach links von der Straße ab und beschädigte mit ihrem Fahrzeug den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeugs, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Grund für die unsichere Fahrweise war bei der Verkehrsunfallaufnahme schnell gefunden. Die Dame stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die 28-jährige Lichtenfelserin wird wohl für längere Zeit auf ihren Führerschein verzichten müssen. pol