Drogen konsumiert und ans Steuer gesetzt

Eine zivile Streife der Polizei führte am Dienstagabend im Stadtteil Winkels bei einer Audi-Fahrerin eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die junge Frau gab an, in den vergangenen Tagen Marihuana geraucht zu haben. Eine Blutentnahme folgte. pol