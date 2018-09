Drogen, kein Führerschein

Zu einer Kontrolle angehalten werden sollte ein Audi in der Bischofsheimer Straße am frühen Mittwochabend. Der junge Fahrer versuchte, dies zu verhindern und beschleunigte sein Fahrzeug, meldete die Polizei. Letztendlich wurde der Jugendliche in der Florian-Geyer-Straße nach einer kurzen Verfolgung gestoppt. Schnelle wurde der Grund für sein Verhalten klar. Zum einen hatte der 17-Jährige keinen Führerschein, zum anderen stand er unter Drogeneinfluss. Nach einer Blutentnahme wurde der junge Mann von den Eltern auf der Dienststelle abgeholt. Das Auto hatte er sich zudem unerlaubt von seinen Eltern genommen. pol